POL-DU: Neumühl: Hinweis auf verdächtige Gegenstände

Duisburg (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises zu verdächtigen Gegenständen in einer Wohnung in Duisburg-Neumühl wurde diese auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg am heutigen Abend (13. Juni) betreten und durchsucht. Nach ersten Feststellungen hat sich der Verdacht nicht bestätigt. Die Vernehmungen des Wohnungsinhabers und eines ebenfalls in der Wohnung anwesenden Zeugen dauern noch an. An den Maßnahmen waren auch Spezialeinsatzkräfte und Bereitschaftspolizisten beteiligt.

