POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs

Diebe machten die vergangen Tage Beute bei Einbrüchen in Ulm.

Ulm (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch gelangte ein Unbekannter auf ein Grundstück in der Prittwitzstraße. An einem Gebäude schlug er die Scheibe eines Fensters ein. Dadurch gelangte er ins Innere. Er versuchte weitere Türen aufzubrechen. Das misslang. In einem Raum fand er eine Kamera. Die machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Am Mittwoch zwischen 10 und 14 Uhr brachen Unbekannte eine Wohnungstür in der Gideon-Bacher-Straße auf. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Räume. Sie fanden Bargeld und nahmen es mit. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun den Täter.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

