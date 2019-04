Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Betrunkener Autofahrer

Donnerstagnacht zog die Polizei auf der B311 bei Ertingen einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 2.45 Uhr einen Klein Lkw auf der B311 in Richtung Riedlingen. Dieser fuhr in Schlangenlinien. Nach Ertingen konnte eine Polizeistreife den Mercedes stoppen. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 30-Jährige hatte zu viel getrunken. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt Blut ab. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hinweis der Polizei: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

