POL-UL: (GP) Eislingen- Ausstellungsstücke gestohlen

Am Dienstag brachen zwei Unbekannte in ein Geschäft in Eislingen ein.

Ulm (ots)

Gegen 5.30 Uhr waren zwei Unbekannte in der Stuttgarter Straße unterwegs. Sie warfen an einem Laden eine Scheibe des Schaufensters ein. Dafür nahmen die Einbrecher einen Gullideckel zur Hilfe. Durch die kaputte Scheibe betraten die beiden das Geschäft. Dort fanden sie E-Bikes. Die Unbekannten stahlen mehrere davon. Einige der Räder fand die Polizei in Büschen an der Fils wieder. Die Beamten haben die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie sind auf der Suche nach den zwei unbekannten Männern. Einer der Männer ist auffallend groß, schlank und hat eine Glatze. Der andere wird mit normaler Größe und schlanker Statur beschrieben. Die Polizei fragt:

-Wer hat am Dienstagmorgen im Bereich der Stuttgarter Straße zwei verdächtige Personen gesehen?

-Wer hat Personen gesehen, die E-Bikes an der Fils abstellten?

-Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eislingen um unter der Telefonnummer 07161/8510) entgegen.

Anna Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

