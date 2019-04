Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Langfinger greift zu

Am Dienstag klaute in Ochsenhausen ein Dieb eine Geldbörse aus einem Auto.

Gegen 15.15 Uhr befand sich ein 37-Jähriger an einer Tankstelle in der Laupheimer Straße. Nachdem er sein Fahrzeug getankt hatte, begab er sich in das Gebäude und bezahlte. Der Mercedes blieb unverschlossen an der Zapfsäule. Im Fahrzeug befand sich eine Geldbörse. Das nutzte ein Unbekannter aus. Er griff zu und flüchtete mit seiner Beute. Der Diebstahl wurde erst mehrere Stunden später bemerkt. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten vom Polizeiposten Ochsenhausen (Telefon 07352/2020-0) haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen den Täter.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

