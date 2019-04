Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Brand in Wohnung

Bei einem Brand am Donnerstag in Biberach wurde eine Person verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr roch eine Zeugin Rauch in einem Haus in der Alte Schulstraße. Sie machte sich auf die Suche nach der Ursache. Aus einer anderen Wohnung hörte sie einen Rauchmelder. Sie informierte einen weiteren Zeugen. Der öffnete die Wohnungstür und Rauch kam entgegen. In der Wohnung hatte ein Eimer mit Holz Feuer gefangen. In der Wohnung befand sich noch der 72-jährige Bewohner. Durch den starken Rauch hatte er das Bewusstsein verloren. Der Zeuge versuchte den Bewohner in Sicherheit zu bringen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Die Feuerwehr rückte an. Sie bargen den Bewusstlosen und löschten das Feuer. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Wohnung des 72-Jährigen ist vorläufig nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist.

+++++++ 0676780

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell