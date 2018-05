POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Kreßberg-bergbronn: Auffahrunfall

Ein 28-jähriger VW-Golf-Lenker befuhr am Montag, gegen 15:00 Uhr, die Dinkelsbühler Straße aus Richtung Crailsheim kommend. An der Einmündung Dinkelsbühler Straße / Rötäcker übersah er den vor ihm fahrenden Passat mit Pkw-Anhänger eines 30-Jährigen, welcher nach links abbiegen wollte und dabei verkehrsbedingt anhalten musste. Bei dem Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von 2.250,- Euro.

Blaufelden: Auffahrunfall

Am Montag, gegen 11.00 Uhr, standen eine 60-jährige Fiat-Fahrerin und ein 40-jähriger Skoda-Fahrer hintereinander verkehrsbedingt in der Crailsheimer Straße in Fahrtrichtung Bad Mergentheim. Ein in dieselbe Richtung fahrender 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW-Golf auf, wobei die Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 7.000,- Euro.

