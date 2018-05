POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr

Aalen (ots) - Abtsgmünd: B 19 / L1073 - Motorradfahrer gestürzt

Ein 29-jähriger befuhr am Montag, gegen 17.35 Uhr, mit seiner Yamaha die B 19 von Untergröningen kommend in Richtung Abtsgmünd. In einer lang gezogenen Linkskurve kurz vor der Abzweigung "Schäufele" kam dieser, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Etwa 150 Meter weiter im angrenzenden Acker stürzte er, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog und mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 8.000,- Euro.

Aalen: von tiefstehender Sonne geblendet

Am Montag, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 75 Jahre alte Fiat-Panda-Lenkerin die Hegelstraße in Richtung Alte Heidenheimer Straße. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah sie eine Verkehrsinsel und fuhr darüber hinweg. Dabei beschädigte sie die dort stehenden Verkehrszeichen. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf Kundenparkplatz

Montagabend, gegen 19.40 Uhr, beschädigte ein 49-jähriger Ford-Lenker auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Graf-von-Soden-Straße beim Rückwärtsausparken den dahinter vorbeifahrenden Pkw Volvo eines 42-Jährigen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000,- Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Auffahren auf die B 29

Ein 23-jähriger Ford-Lenker fuhr am Montag, gegen 21.45 Uhr, von der Lorcher Straße kommend auf die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Aufgrund von Unachtsamkeit kam er im Kurvenbereich nach links in die massive Leitplanke ab, kollidierte mit dieser und prallte im Anschluss auf den Randstein am rechten Fahrbahnrand. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug im Frontbereich massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt etwa 5.000,- Euro. An der Leitplanke entstand äußerlich kein erkennbarer Schaden.

Aalen-Ebnat: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - umgesägter Baum

Dienstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem VW-Passat die Ebnater Steige. Er sah noch, dass ein vorausfahrender Pkw plötzlich abbremste und nach rechts in einen Feldweg fuhr. Er selbst bemerkte den Baum, welcher quer über der Fahrbahn lag, zu spät und fuhr mittendurch. An seinem Passat älteren Baujahres entstand Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Es wird angenommen, dass der Baum kurz zuvor mutwillig von einem unbekannten Täter mit einer Kettensäge gefällt wurde. Das Polizeirevier Aalen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361/524-0.

