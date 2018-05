POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Fellbach: Fehler beim Anfahren

Montag, gegen 16.10 Uhr, wollte eine 25-jährige Audi-Lenkerin in der Höhenstraße vom rechten Fahrbahnrand anfahren und übersah hierbei den von hinten kommenden VW eines 43-Jährigen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 8.000,- Euro.

Schorndorf: gestürzter Motorradfahrer

Ein 29-jähriger Triumph-Lenker befuhr Montag, gegen 14:50 Uhr, die L 1225 zwischen Wangen und Schorndorf-Unterberken. Etwa 400 Meter vor der Ortseinfahrt Unterberken kam er aufgrund einer Niesattacke in Kurvenlage nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz erlitt er leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in die Klinik verbracht. Der Sachschaden am Motorrad 3.500,- Euro beträgt. Fremdschaden war nicht entstanden.

