Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Autoaufbrecher aktiv

Menden/Balve (ots)

Einbrecher kommen in der Nacht zum heutigen Mittwoch Unbekannte Täter kamen in der Nacht vom Dienstag zum heutigen Mittwoch, gegen 00:10 Uhr, von einem Nachbargrundstück und über ein Terrassenvordach zu einer Wohnung im zweiten OG eines Hauses an der Unnaer Landstraße. Die Einbrecher öffneten ein Fenster und stiegen ein. In der Wohnung durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie naamen Bargeld mit und beschädigten zudem die Außenleuchte neben der Haustür.

Pkw Aufbrecher unterwegs In der Nacht zum gestrigen Dienstag wurden am Kirchplatz, an der Walramstraße und im Bereich Brandstraße/Marktstraße drei Fahrzeuge aufgebrochen/beschädigt.

Am Kirchplatz musste ein blauer Peugeot 206 herhalten. Hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und das im Fahrzeug befindliche Bargeld geklaut.

An der Walramstraße wurde aus dem grauen Fiat Stiblo nach einschlagen einer Seitenscheibe zwei im Fahrzeug liegende Taschen entwendet.

Am Marktplatz wurde am grauen Daimler Viano die Motorhaube verbeult und der "Stern" geklaut.

In Balve wurde am 08.11.2019 festgestellt, dass unbekannte Täter aus einer Garage Zur Trift zwei Bohrmaschinen der Marke Hilti und ein Makita Akkuschrauber im Wert von mehr als tausend Euro geklaut wurde. Hinweise zu den Dieben und dem Verbleib des Werkzeugs nimmt die Polizei entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell