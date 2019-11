Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Heuwender

Halver (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 7. und 11. November einen roten Vierkreisel-Heuwender gestohlen. Die Tat wurde Montag bemerkt und nun angezeigt. Das Fahrzeug vom Typ "Pöttinger" stand in einem Waldgebiet in Halverscheid. Es hat Vollgummireifen und Warnschilder an den Seiten. Hinweise zum Verbleib des Heuwenders nimmt die Polizei in Halver entgegen.

