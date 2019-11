Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwischenfall an Schule: Einsatzabschlussmeldung

Halver (ots)

Ausgangsmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4439101

Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei geht in diesen Minuten zu Ende. Die Betroffenen wurden dekontaminiert und anschließend Ihren Eltern übergeben. Sechs Kinder sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Der Ort des Geschehens wurde durch die Kriminalpolizei versiegelt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

