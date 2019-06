Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zum wiederholten Male einen Pkw, welcher auf dem Parkplatz am Ende der Straße Im Höfergarten geparkt war. Zuletzt stellte der Geschädigte am Donnerstag, den 06.06.2019 fest, dass Schrauben in den Reifen des roten BMW eingedreht waren. Nach Angaben des Geschädigten sei dies in der Vergangenheit bereits viermal passiert. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

