Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Homejacking - nach Einbruch in Einfamilienhaus wird schwarzer Mercedes-Benz GLC 220 entwendet - Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Samstag, 16.02.19, in der Zeit von 02:00 bis 05:40 Uhr drangen bislang unbekannt Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Fuhlensteeg in Rees ein. Aus dem Wohnzimmer entwendeten sie gezielt die Fahrzeugschlüssel eines schwarzen Mercedes-Benz GLC 220d 4Matic. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-DD898, das unter dem Carport am Haus stand. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830.

