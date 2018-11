POL-LIP: Bad Salzuflen. 1.000 Euro Schaden.

Lippe (ots) - Vor einer Garage eines Grundstücks an der Breslauer Straße ist am Mittwochabend ein silberfarbener Seat beschädigt worden. Der Schaden muss zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr am Heck entstanden sein. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

