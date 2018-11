POL-LIP: Detmold. Kupferrohre gestohlen.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Mittwoch drangen Einbrecher in ein im Renovierungszustand befindliches Haus an der Woldemarstraße ein und stahlen Material. Die Unbekannten nahmen aus dem Erd- und Kellergeschoss etliche Kupferrohre mit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie in der Nähe auch ein Fahrzeug zur Verfügung hatten, womit sie das Material abtransportiert haben. Wem etwas Verdächtiges, insbesondere zwischen der Blomberger Straße und der Altenberndstraße, aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim KK Detmold zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell