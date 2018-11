POL-LIP: Bad Salzuflen. Schulkind beim Überqueren der Straße durch PKW verletzt.

Lippe (ots) - Beim Überqueren des Rotkehlchenwegs ist am Dienstagmorgen ein 11-jähriges Mädchen von einem Auto berührt und leicht verletzt worden. Das Kind war gemeinsam mit einer Schulkameradin auf der Wasserfuhr zu Fuß in Richtung Schule unterwegs und beide überquerten gegen 07.15 Uhr die untergeordnete Einmündung Rotkehlchenweg. Auf diesem näherte sich eine Frau in einem dunklen PKW und berührte die 11-Jährige am Bein. Das Kind kam dabei nicht zu Fall. Man sprach kurz miteinander und die Beteiligten setzten ihre Wege fort. Am Nachmittag stellten sich bei der 11-Jährigen Schmerzen ein und ihre Eltern benachrichtigten die Polizei. Das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen hofft nun auf Hinweise im Zusammenhang mit dem Geschehen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder aber zum beteiligten Auto und zur Fahrerin machen kann, der wird gebeten sich unter 05222 / 98180 zu melden. Die Frau am Steuer des Autos wird nach Aussage der Mädchen wie folgt beschrieben: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, blonde kurze und lockige Haare sowie kräftige Figur.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell