POL-LIP: Detmold. Kollision an der Oerlinghauser Straße.

Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen gab es eine Kollision an der Oerlinghauser Straße. Ein beteiligter Fahrer hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr ist ein schwarzer Opel Insignia auf dem Aldi-Parkplatz durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite berührt worden. Der dabei entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

