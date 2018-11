Lippe (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Detmold laden interessierte Medienvertreter zu einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag, 27. November 2018, in das Polizeigebäude Bielefelder Straße 90 in 32758 Detmold ein. Beginn ist um 11.00 Uhr in der 3. Etage. Hintergrund ist die Zerschlagung eines Drogendealerrings in Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei. In akribischer Ermittlungsarbeit gelang es den Ermittlungsbehörden einen "Drogenring" zu zerschlagen, dem ein Drogenumsatz im hohen siebenstelligen Eurowert zur Last gelegt wird. Darüber hinaus konnte hochwertiges Rauschgift sichergestellt werden. Näheres zur Ermittlungsarbeit erfahren Sie am Dienstag. Die zuständige Dezernentin der Staatsanwaltschaft Detmold und Ermittler der sachbearbeitenden Dienststelle der Polizei Lippe schildern den Ablauf und stehen für Fragen zur Verfügung. Aus organisatorischen Gründen bitte ich die Medienvertreter sich in der hiesigen Pressestelle zu anzumelden, sofern eine Teilnahme geplant ist. Danke.

