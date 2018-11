POL-LIP: Augustdorf. Supermarkttür eingeschlagen.

Lippe (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurden die Scheiben einer Supermarkttür in der Stukenbrocker Straße eingeschlagen. Offenbar stiegen die unbekannten Täter jedoch nicht in das Gebäude ein. Unklar ist, ob sie gestört wurden. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu informieren.

