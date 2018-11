POL-LIP: Detmold-Niewald. Diesel entwendet.

Lippe (ots) - Rund 500 Liter Diesel im Wert von etwa 700 Euro haben unbekannte Täter aus dem Tank eines geparkten Radladers entwendet. Das Fahrzeug stand am vergangenen Wochenende auf einem eingezäunten Baustellengelände in der Niewaldstraße. Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

