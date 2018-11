POL-LIP: Lage. Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ohrser Straße sind am Montagvormittag fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 11.00 Uhr war eine 24-Jährige in ihrem BMW auf der Hasselstraße (Einbahnstraße) unterwegs und stellte offensichtlich fest, dass sie falsch gefahren war. Sie wendete ihren Wagen und fuhr entgegen der erlaubten Fahrtrichtung zurück zur Ohrser Straße, um in diese einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Transit eines vorfahrtberechtigten 31-Jährigen, der die Ohrser Straße in Richtung Pottenhauser Straße befuhr. Durch die unvermittelte Kollision brach der Transit aus und krachte gegen einen geparkten Honda Akkord. Der Halter des geparkten Honda hatte gerade seine beiden Kinder im Alter von sechs und achtzehn Monaten im Fond seines Autos ordnungsgemäß gesichert und die Tür geschlossen, als der Transit gegen den Wagen prallte. Aus diesem Grund blieb der Kindesvater unverletzt. Alle anderen Beteiligten plus ein Mitfahrer im BMW wurden zum Teil schwer verletzt und sind in Kliniken gefahren worden. Nach derzeit vorliegenden Informationen ist niemand lebensbedrohlich verletzt worden. An der Unfallstelle waren u.a. fünf Rettungswagen und drei Notärzte im Einsatz. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Ohrser Straße ist bis in die frühen Nachmittagsstunden gesperrt.

