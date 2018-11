POL-LIP: Lage - Heiden. Blechschaden am VW Tiguan.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend ist ein schwarzer VW Tiguan in der Daimlerstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Wagen stand von 19.45 Uhr bis gegen 22.45 Uhr auf dem großen Parkplatz des dortigen Kinos, als der Schaden an der Beifahrerseite in Höhe von etwa 300 Euro entstand. Die Polizei fand blauen Fremdlack und sicherte ihn. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

