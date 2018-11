POL-LIP: Blomberg. PKW mit Farbe besprüht.

Lippe (ots) - In der Straße "Am Schützenteich" ist zwischen Dienstag und Sonntag ein BMW mutwillig beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter sprühte schwarze Farbe an eine Stelle und richtete dadurch Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro am Lack an. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Blomberg unter 05235 / 96930.

