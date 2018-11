POL-LIP: Detmold. Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro ...

Lippe (ots) - ... entstand an einem VW Passat, der gegenüber des Haupteingangs am "Aqualip" in der Georg-Weerth-Straße geparkt war. Die Beschädigung muss zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr entstanden sein. Der Verursacher oder die Verursacherin hat sich nicht gemeldet und sich vom Unfallort entfernt. Hinweise in der Sache nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell