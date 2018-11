POL-LIP: Rehwild durchschlägt Windschutzscheibe

Lippe (ots) - 33189 Schlangen - (ho) Am Samstag gegen 10:15 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem Ford Focus die B1 in Höhe Kohlstädt als plötzlich ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn wechselte. Der Ford prallte mit dem Reh zusammen. Dieses wurde durch die Wucht des Anpralls in den Gegenverkehr geschleudert und schlug dort auf die Motorhaube eines PKW Seat. Anschließend durchschlugen Teile des Tieres die Frontscheibe. Diverse Kadaverteile, Blut und Kot des Tieres verteilten sich fast vollständig im Innenraum des Pkw. Fahrer (33 J.) und Kind (1 J.) aus dem Seat wurden zur weiteren gründlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht und blieben dort stationär. Die Insassen des Ford blieben augenscheinlich unverletzt. Als die Polizeistreife zur Unfallaufnahme eintraf, klemmt der zerstörte Kadaver noch in der Frontscheibe. Die Unfallaufnahme, Fahrzeugbergung und Reinigung der Unfallstelle dauerten anderthalb Stunden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 5500 Euro.

