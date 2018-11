POL-LIP: Verkehrsunfallmit 6 Verletzten

Lippe (ots) - 32805 Horn-Bad Meinberg - (ho) Am Samstagmittag ereignete sich auf der B1 in Horn ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Detmold befuhr mit seinem Audi die B1 aus Richtung Paderborn kommend und wollte In Höhe der Abfahrt "Waldschlösschen" nach links in Richtung Horn abbiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang eines BMW, der auf der B1 entgegen kam und prallte mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt (15000 Euro Schaden). Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher mit seiner Beifahrerin, sowie die 4 Mitfahrer des geschädigten PKW verletzt. Lediglich dessen 37-jähriger Fahrer aus Detmold blieb unverletzt.

