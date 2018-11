POL-LIP: Detmold. Außenspiegel mutwillig zerstört.

Lippe (ots) - Die Außenspiegel zweier Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag auf einem Grundstück an der Stifterstraße in Pivitsheide mutwillig zerstört worden. Unbekannte Täter demolierten die Spiegel an einem Ford Fiesta und an einem VW Transporter und richteten damit einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro an. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit den Beschädigungen nimmt das KK Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

