POL-LIP: Horn - Bad Meinberg. Verkehrszeichen umgefahren und abgehauen.

Lippe (ots) - Am Sonntagmorgen hat ein bislang nicht bekannter Fahrer eine Querungshilfe an der Wilberger Straße überfahren und dabei zwei Verkehrszeichen beschädigt. Anschließend entfernte er oder sie sich vom Unfallort. Der Unfall hat sich vermutlich zwischen 05.00 Uhr und 09.30 Uhr ereignet. Nach Lage der Spuren war in dieser Zeit ein Fahrzeug auf der Wilberger Straße in Richtung Potthof unterwegs und kam nach links von der Straße ab. Es überfuhr die Querungshilfe und demolierte zwei Verkehrszeichen. An der Unfallstelle fand die Polizei Fahrzeugteile, die auf einen weißen Golf, vermutlich der Baureihe sechs, als mögliches Verursacherfahrzeug hindeuten. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

