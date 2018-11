POL-LIP: Bad Salzuflen - Wüsten. Schlauchboot samt Außenborder und Trailer gestohlen.

Lippe (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen Einbrecher in eine verschlossene Garage auf einem Grundstück an der Vlothoer Straße ein. Die Täter hatten es auf ein in der Garage deponiertes grünes Schlauchboot mit Festrumpf, einem dazugehörigen 25-PS-Außenborder des Herstellers Suzuki und einem dazugehörigen Trailer der Marke Neptun abgesehen. Der Trailer stand nicht in der Garage, sondern extra verschlossen draußen. Es müssen mehrere Täter zu Werke gegangen sein, da allein das Schlauchboot nicht von einer Person auf den Transportanhänger verladen werden kann. Auch müssen die Täter mit einem Fahrzeug am Tatort gewesen sein, um letztendlich die Beute wegzufahren. Wer etwas im Zusammenhang mit der Tat beobachtet hat, der wird gebeten sich unter 05222 / 98180 beim KK Bad Salzuflen zu melden.

