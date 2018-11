POL-LIP: Detmold. Kupferrohre abmontiert.

Lippe (ots) - Kupferdiebe haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Marienstraße zugeschlagen. Die bislang unbekannten Täter haben sich Zugang zu einem Wohnhaus verschafft und Kupferrohre im Wert von zirka 600 Euro im Keller ausgebaut. Wer verdächtige Beobachtungen zum Einbruch gemacht hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

