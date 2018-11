POL-LIP: Leopoldshöhe. Golf beschädigt.

Lippe (ots) - Im Zeitraum von Sonntagabend auf Montagmorgen hatte ein Leopoldshöher seinen VW Golf in der Straße "Am Doktorkamp" geparkt. Gegen 6:45 Uhr wurden Beschädigungen links an der vorderen Stoßstange des silbernen Autos entdeckt. Ein möglicher Unfallverursacher meldete sich nicht beim Halter des Wagens. Der Sachschaden liegt bei zirka 800 Euro. Zeugen des Unfalls informieren bitte das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05222 / 98180 .

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5052

Fax: Fax: 05231 / 609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell