Lippe (ots) - Eine 74-jährige Bewohnerin in der Färberstraße ist am Dienstagnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Der Täter ist ein falscher Polizeibeamter. Der passte sein Opfer gegen 15.30 Uhr offensichtlich vor dem Haus ab und wartete, bis die Frau den Hauseingang geöffnet hatte. Dann sprach er sie unvermittelt an und zeigte einen "Dienstausweis" mit dem Bemerken vor, dass die Polizei eine Einbrecherbande festgenommen habe. Die Täter seien auch in der Wohnung der 74-Jährigen gewesen, so dass man jetzt nachschauen müsse, was fehlt. Das völlig überraschte Opfer ging mit dem vermeintlichen Polizeibeamten die Wohnung ab und man schaute, ob die Wertsachen noch vorhanden sind. Als der Mann sich verabschiedete, fehlte auch Schmuck im vierstelligen Gesamtwert. Entweder hat der Täter es geschickt angestellt und bei der "Nachschau" den Schmuck an sich genommen oder er hat die Haus-/Wohnungstür für einen Komplizen geöffnet gelassen, so dass dieser unbemerkt den Schmuck an sich nehmen konnte. Der Mann an der Tür wird wie folgt beschrieben: Etwa 170 cm groß, normale Statur, kurze dunkelblonde Haare, um die 50 Jahre alt, sprach hochdeutsch, trug grauen Mantel und darunter eine Art dunkle "Polizeiuniform". Das KK 2 in Detmold sucht nun Zeugen, die zur tatkritischen Zeit, etwa 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr, in der Umgebung der Färberstraße Beobachtungen gemacht haben. Wem verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind, der wird gebeten, sich unter 05231 / 6090 zu melden. Es muss davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter mit dieser Masche weiter machen.

Neben den falschen Polizeibeamten, die an der Haus- oder Wohnungstür auftauchen, gibt es immer noch diejenigen, die sich telefonisch bei ihren Opfern melden. So geschehen am Dienstag in Detmold und Horn - Bad Meinberg. Die Masche ist grundsätzlich immer die gleiche. Man habe bei der Festnahme von Einbrechern eine Liste mit Tatorten gefunden, auf der auch die Anschrift des/der Angerufenen verzeichnet sei. Aus Sicherheitsgründen würde die "Polizei" jetzt die Wertsachen und das Bargeld in Obhut nehmen und es würde eigens dafür jemand vorbei kommen. Wir haben bislang vielfach vor dieser Masche gewarnt und werden nicht müde, es auch weiterhin zu tun. Es handelt sich bei den Anrufern keinesfalls um echte Polizeibeamte. Diese Geschichten sind völliger Quatsch. Die Polizei würde niemals auf die Idee kommen, Wertsachen oder Bargeld bei Bürgern einzusammeln und in Sicherheit zu bringen. Schenken Sie derartigen Anrufern keine Beachtung und informieren Sie stattdessen IHRE Polizeidienststelle. Bislang wurden bzgl. der Anrufe keine Schäden bekannt. Auch in diesen Fällen nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 Hinweise entgegen.

