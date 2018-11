POL-LIP: Detmold. Einer fuhr weiter.

Lippe (ots) - Im Begegnungsverkehr auf der Marienstraße haben sich am Mittwochabend zwei Fahrzeuge berührt. Einer der beteiligten Fahrer fuhr einfach weiter. Die Berührung geschah gegen 19.30 Uhr, als sich eine 26-Jährige mit ihrem Peugeot im verengten Bereich in Höhe der Einmündung Gretchenstraße befand und ihr ein Fahrzeug entgegen kam. Die Außenspiegel der Autos berührten sich und zumindest der vom Peugeot zerbrach dabei. Ohne anzuhalten setzte der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Fahrzeugs, bei dem es sich um einen Smart gehandelt hat, die Fahrt in Richtung Gretchenstraße fort. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell