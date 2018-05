POL-ST: Emsdetten-Sinningen, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Montagmorgen (30.04.) ereignete sich auf der B 475, etwa 450 Meter vor der Gaststätte Ruhmöller, ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Emsdettener war gegen 05.35 Uhr mit seinem grauen Opel Vectra auf der Bundesstraße in Richtung Emsdetten unterwegs. Den Schilderungen zufolge, kam ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste er nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Sachschaden an dem Vectra beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen PKW machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

