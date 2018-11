POL-LIP: Bad Salzuflen. In Doppelhaushälfte eingestiegen.

Lippe (ots) - Einbrecher haben sich am Dienstag Zugang zu einem Haus am Gröchteweg verschafft. Nachdem sie irgendwann zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr in das Gebäude eingedrungen waren, suchten sie nach Beute. Sie verschwanden schließlich mit einigen Schmuckstücken. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090.

