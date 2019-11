Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher nutzen 45 Minuten Abwesenheit aus

Kierspe (ots)

Tages- und Wohnungseinbrecher vor Ort Unbekannte Täter verschafften sich am gestrigen Mittwoch in der Zeit von 16:30 Uhr und 17:15 Uhr Zutritt zu einem Haus in der Goethestraße. Die Täter nutzten die 45 Minuten, um Räumlichkeiten und Behältnisse zu durchsuchen. Die Einbrecher nahmen Bargeld und persönliche Gegenstände mit. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Kierspe nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

