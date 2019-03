Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 84-jähriger Seniorin wurde Handtasche aus Korb von Rollator am Bad Hersfelder Marktplatz gestohlen

Polizei bittet um Hinweise

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD - Einer 84-jährigen Rentnerin wurde am Montagnachmittag (25.03.), gegen 15.25 Uhr, eine lilafarbene Kunstlederhandtasche mit persönlichen Dokumenten und etwas an Bargeld gestohlen. Die ältere Dame stand zur Tatzeit mit ihrem Rollator auf einem Bürgersteig vor einer Arztpraxis am Marktplatz. Ihre Handtasche hatte sie in den Korb des Rollators gelegt. Plötzlich ging ein junger Mann, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,90m groß, von schlanker Gestalt, an ihr vorbei, griff die Handtasche und lief davon. Der Täter soll ein dinkelblaues bis lilafarbenes Kapuzenshirt, eine dunkle Hose und graue oder schwarze Turnschuhe getragen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

TIPPS der POLIZEI:

5 Tipps und Verhaltensregeln, wie Sie sich vor Taschendieben schützen können 1.Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

2.Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

3.Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

4.Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

5.Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

