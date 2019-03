POL-OH: Einbruch gescheitert - Mehrere Fahrzeuge am Wochenende aufgebrochen - Mann mit Faustschlägen attackiert

Polizeipräsidium Osthessen

Einbruch gescheitert

FULDA. Im Fuldaer Stadtteil Neuenberg versuchten Unbekannte in der Zeit von Donnerstagmittag (21.03.) bis Freitagmorgen (22.03.) in die Räumlichkeiten eines Hausmeister-Betriebs in der Straße "Am Rasen" einzudringen. Der Versuch, über ein dortiges Garagentor in die Räume einzudringen, scheiterte. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Mehrere Fahrzeuge am Wochenende aufgebrochen

FULDA. Im Fuldaer Stadtteil Edelzell kam es durch unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (24.03.) zu insgesamt vier Fahrzeugaufbrüchen.

In der Lübkestraße entwendeten Unbekannte aus drei Fahrzeugen der Marke BMW deren Lenkräder sowie ein Navigationssystem samt Bedienelement im Gesamtwert von rund 13.100 Euro. Darüber hinaus stahlen unbekannte Täter aus einem in der Heussstraße abgestellten BMW 520d das Lenkrad im Wert von circa 2.500 Euro.

Bereits in der Nacht zu Freitag (22.03.) brachen Unbekannte im Fuldaer Stadtteil Horas einen grauen VW Golf auf. Dabei entwendeten die Täter neben dem Autoradio mit CD-Player auch das fest eingebaute Navigationssystem im Gesamtwert von rund 750 Euro. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Adenauerstraße abgestellt worden.

Ob zwischen den Diebstählen ein Tatzusammenhang beststeht, ist derzeit nicht bekannt.

Mann mit Faustschlägen attackiert

FULDA. Am frühen Sonntagmorgen (24.03.) attackierte eine unbekannte männliche Person einen Mann vor einer Bar im Bereich Jesuitenplatz / Ecke Steinweg. Gegen 2:10 Uhr schlug der Angreifer mehrfach unvermittelt mit der Faust auf den Geschädigten ein. Dabei erlitt das Opfer eine Nasenbeinfraktur. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Laut Zeugenangaben soll der Verdächtige ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben, zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine normale Statur und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover.

