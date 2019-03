Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Bäume von Unbekannten im Wald bei Rotenburg gefällt und gestohlen // Schlägerei in und vor Wohnhaus in Wildeck-Obersuhl zwischen zwei Ausländern

Bad Hersfeld (ots)

Mehrere Bäume von Unbekannten im Wald bei Rotenburg gefällt und gestohlen ROTENBURG-ERKSHAUSEN - In den letzten Tagen wurden in einem Wald zum Schwarzen Stock vier große Buchen und zwei Fichten von Unbekannten mit einer Kettensäge gefällt und mit vermutlich schwerem Gerät abtransportiert. Bei dem Waldstück handelt es sich um einen Privatwald. Der entstandene Schaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Schlägerei in und vor Wohnhaus in Wildeck-Obersuhl zwischen zwei Ausländern WILDECK-OBERSUHL - Aus noch ungeklärter Ursache kam es am frühen Samstagabend, gegen 18.20 Uhr, zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern aus Polen bzw. Moldawien, in und vor einem Mehrfamilienhaus in der Eisenacher Straße. Beide Männer standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Moldawier musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher, Tel.: 06621/932-131

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell