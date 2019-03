Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Pkw-Diebstahl - Versuchter Aufbruch von Firmenfahrzeug - Pkw aufgebrochen - Pkw zerkratzt - Pkw aufgebrochen

Versuchter Pkw-Diebstahl

Feldatal - In der Zeit von Freitagnachmittag (22.03.) bis Samstagabend (23.03.2019) versuchten bislang unbekannte Täter in Feldatal-Ermenrod in der Alsfelder Straße einen grauen 3er BMW zu entwenden. Dazu schlugen sie die Scheibe ein, rissen die Lenkradverkleidung ab und versuchten, den Pkw kurzzuschließen. Mangels Fahrbereitschaft des Pkw misslang dieser Versuch. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Versuchter Aufbruch von Firmenfahrzeug

Alsfeld - In der Nacht zu Freitag (22.03.) versuchten unbekannte Täter einen mit Werkzeug bestückten, weißen VW-Transporter in Alsfeld-Altenburg im Keidelsweg aufzubrechen. Es blieb beim Versuch.

Pkw aufgebrochen

Schotten - Zwischen Samstagnachmittag (23.03.) und Sonntagmittag (24.03.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines schwarzen VW Golf ein. Dabei entwendeten die Täter die Vorder- und Rücksitze sowie das Radioelement im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz "Buschhorn", zwischen Hoherodskopf und Hochwaldhausen, abgestellt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Pkw zerkratzt

Mücke - In der Zeit von Samstagabend (23.03.) bis Sonntagabend (24.03.) zerkratzten unbekannte Täter die Beifahrerseite eines in Mücke-Atzenhain im Müllerweg abgestellten schwarzen BMW. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Pkw aufgebrochen

Alsfeld - Die kurze Abwesenheit des Eigentümers nutzten bislang unbekannte Täter am Sonntag (24.03.), gegen 19:45 Uhr, an der Alsfelder Hessenhalle aus, um dessen grauen Daimler-Chrysler aufzubrechen. Dabei entwendeten die Unbekannten eine Tasche mit mehreren hundert Euro Bargeld aus dem Fahrzeuginneren. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt circa 200 Euro.

