Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Fahrzeug gestohlen

Fulda (ots)

Wohnungseinbruch

Neuhof - Am Donnerstag (21.03.) gegen 11:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch ein Badfenster Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Kolpingstraße. Aus der Wohnung wurden verschiedene Schmuckstücke und Münzen entwendet. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Fahrzeugdiebstahl

Petersberg - Einen Range Rover Evoque stahlen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20.03./21.03.), von der Ausstellungsfläche eines Fahrzeughändlers in der Straße "Kreuzgrundweg". Der Wagen trug zur Tatzeit die ebenfalls gestohlenen Kennzeichenschilder FD-OO 111 und hat einen Wert von circa 31.000 Euro.

