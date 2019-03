Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blutspendenaktion bei der Polizei in Fulda

Fulda (ots)

Fulda - Nicht alltäglich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes Fulda war eine Blutspendenaktion am vergangenen Donnerstagnachmittag (14.03.) in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Osthessen. Erstmalig bot sich den dort Mitarbeitenden die Möglichkeit einer Blutspende in dem eigens dafür hergerichteten großen Versammlungsraum. Diesen hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes perfekt für die Spende vorbereitet. Insgesamt 58 Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Osthessen und angrenzender Behörden kamen dem Aufruf des osthessischen "Gesundheitsteams" nach und spendeten ihr Blut. Besonders erfreulich von Seiten des Roten Kreuzes ist es, dass sich darunter auch 17 Erstspender befanden. Zur Kräftigung stärkten sich die Spender im Anschluss an einem leckeren, vom Deutschen Roten Kreuz bereitgestellten, Buffet. Aufgrund der professionellen Zusammenarbeit und der guten Annahme des Blutspendetermins ist eine Wiederholung nicht ausgeschlossen.

Text: Holger Braun, Pressestelle Polizeipräsidium

