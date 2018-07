Ulm (ots) - Kurz nach 9 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Römerstraße. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem Rad die Römerstraße bergab. Unterwegs verlor er offenbar die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Mit dem Kopf schlug er am Boden auf. Einen Helm trug der Mann nicht. Mit seinen schweren Kopfverletzungen musste er in ein Krankenhaus. Dorthin brachte ihn der Rettungsdienst. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls, ließ die Angehörigen verständigen und sorgte sich um das Rad des 47-Jährigen.

Kurz nach 17 Uhr war ein 31-Jähriger auf der Fahrt durch die Blaubeurer Straße in Richtung Stadtmitte. Unterwegs bog er nach rechts auf ein Grundstück ab. Er hatte aber einen Radler übersehen, der neben ihm fuhr. Der 66-Jährige prallte mit seinem Elektrorad in den BMW. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte auch ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Den 31-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Tipp der Polizei: Wer rechts abbiegen will, muss Fahrräder, die auf oder neben der Fahrbahn in die gleiche Richtung fahren, durchfahren lassen. Wichtig für Auto- und LKW-Fahrer ist vor und beim Abbiegen der "Schulterblick", um etwa Radfahrer oder Fußgänger zu sehen.

Radlern rät die Polizei dringend, einen Helm zu tragen. Denn von jährlich über 70.000 verletzten Radlern erleidet etwa ein Drittel gefährliche Schädelhirnverletzungen. Die Hälfte der getöteten Radler stirbt an einer Kopfverletzung. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

