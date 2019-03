Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bad Hersfeld: Beide Autokennzeichen ROF-MP 48 gestohlen // Einbruch in Bürofachgeschäft

3.000 Euro Sachschaden angerichtet

Bad Hersfeld (ots)

Beide Kennzeichenschilder ROF-MP48 von Audi abmontiert und gestohlen BAD HERSFELD - In der Jenaer Straße wurden in der Nacht zum Donnerstag (21.03.) von einem geparkten Audi, A6, die beiden amtlichen Kennzeichenschilder ROF-MP48 abmontiert und gestohlen.

Einbruch in Bürofachgeschäft in Fußgängerzone von Bad Hersfeld / 3.000 Euro Sachschaden BAD HERSFELD - In der Nacht zum Freitag (22.03.) wurde in ein Bürofachgeschäft in der Weinstraße eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Aus der Ladenkasse wurde etwas Kleingeld gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

