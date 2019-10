Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat von der Hauswand gerissen - Automat in Waldgebiet aufgefunden - Zeugen gesucht!

St. Leon-Rot (ots)

Bislang unbekannte Täter rissen im Zeitraum von Freitag bis Montag in der Walldorfer Straße/Ecke Friedhofstraße einen Zigarettenautomaten von der Hauswand eines Anwesens und transportieren diesen in ein nahegelegenes Waldstück. Ein Passant fand den total beschädigten Automaten am Montagmittag, gegen 13 Uhr, in dem Waldstück in der verlängerten Friedhofstraße und meldete dies der Polizei. Die unbekannten Täter hatten das Gerät aufgebrochen und aus diesem eine noch unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld gestohlen. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten St. Leon-Rot unter Tel.: 06227/881600 oder dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell