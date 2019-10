Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinfluss mit nicht zugelassenem Fahrzeug unterwegs - Wer ist gefahren? - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Männer unter Drogeneinfluss waren am frühen Dienstagmorgen in Weinheim mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs. Einer Polizeistreife fiel gegen zwei Uhr in der Mannheimer Straße ein Audi A 6 auf, der mit drei jungen Männern besetzt war. An einer Tankstelle wurde das Fahrzeug gestoppt und die drei Männer im Alter von 16 und 18 Jahren kontrolliert. Alle drei Männer waren azs gestiegen, noch bevor die Beamten das Fahrzeug erreichten. In der weiteren Folge beschuldigten sich der 18-Jährige und einer der 16-Jährigen gegenseitig, das Fahrzeug geführt zu haben. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass beide nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Zudem standen beide erkennbar unter Drogeneinfluss. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen.

Im Fahrzeug roch es stark nach Marihuana. Drogen konnten im Fahrzeug jedoch nicht aufgefunden werden.

Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und waren bereits entstempelt. Die zum Audi gehörenden Kennzeichen konnten im Fahrzeuginneren aufgefunden werden, waren aber ebenfalls zur Entstempelung ausgeschrieben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse nicht eindeutig geklärt werden konnten.

Die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage der Tankstelle wurden erhoben und müssen noch ausgewertet werden.

Gegen beide Männer wird nun u.a. wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.

Zeugen, die auf das Fahrzeug aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

