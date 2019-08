Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierter Fahrradfahrer kracht gegen parkendes Auto

Kaiserslautern (ots)

Ein betrunkener Fahrradfahrer hat am Donnerstagmorgen in der Friedrichstraße einen Unfall verursacht. Der 27-Jährige wollte mit seinem Rad vom Adolph-Kolping-Platz in die Friedrichstraße einbiegen. Am Straßenrand parkte ordnungsgemäß ein Auto. Beim Abbiegen krachte der Radfahrer gegen den Pkw und beschädigte das Auto. Ein Kotflügel wurde eingedellt, die Motorhaube zerkratzt. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. 2,51 Promille lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell