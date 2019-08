POL-PPWP: Wieder Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet

Polizeipräsidium Westpfalz

Im Stadtgebiet sind in der Nacht zum Donnerstag wieder Autos aufgebrochen worden.

In der Carl-Euler-Straße machten sich Diebe an einem Taxi zu schaffen. Sie schlugen an dem Wagen beide vorderen Seitenscheiben ein. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Geldbörse mit rund 20 Euro Kleingeld sowie Ausweisdokumenten. Der entstandene Schaden liegt weit höher als der Wert des Diebesguts. Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt.

Am Harzhübel machten sich Langfinger an einem Opel Astra zu schaffen. Auch hier schlugen Diebe eine Seitenscheibe ein. Aus dem Wagen nahmen sie eine Digitalkamera mit. Der Gesamtschaden wird ebenfalls auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder in der Nacht zum Donnerstag Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

