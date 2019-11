Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 191120 Schwalmtal-Waldniel: Tageswohnungseinbrecher hebeln Fenster auf

Viersen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 10.15 und 14.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße "Sechs Linden" in Waldniel ein. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten diverse Räume. Die Einbrecher stahlen Geld und Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /kh (1397)

